Медики Кривого Рога закупили защитные костюмы от коронавируса (фото)

Больница закупила более 200 спецкостюмов.

В Кривом Роге в инфекционную больницу №1 закупили защитные костюмы и подготовили специальные боксы для пациентов, у которых могут диагностировать коронавирус.

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Главврач инфекционной больницы Елена Партоева отметила, что медики будут встречать пациента с подозрением на коронавирус в специальном защитном костюме, который используется при особо опасных заболеваниях, в том числе при эболавирусе и холере, сообщает Первый Криворожский.

"Больница закупила более 200 костюмов. Костюм состоит из внутренней пижамы (рубашка и штаны), сверху надевается защитный ламинированный халат. Также ламинированный шлем, который надевается под халат, и сверху надеваются очки. И обязательно респиратор не ниже типа FFP3, - рассказала главврач.