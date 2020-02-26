Тест-системы на коронавирус в Украине будут российскими – депутат

По словам депутата, под видом украинского производителя "пытаются втюхать никому не известные и не протестированные системы российского происхождения от компании, которая никогда таким не занималась и имеет российский след".

Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова заявляет, что в Украине собираются использовать тест-системы на коронавирус российского происхождения.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Украина собирается тестировать украинцев на коронавирус непроверенными тест-системами российского происхождения. Все пропустили решение СНБО по коронавирусу в Украине, на котором черным по белому написано название компании, у которой собираются закупать тест-системы для украинцев вроде украинского происхождения. Вот только в решении СНБО специально сделаны ошибки в названии компании и фамилии руководителя, чтобы никто не смог найти, кто это и где это", - заявила Устинова.

Так, по ее словам, в документах "Вместо ДіАген - написали - Диоген, а вместо Ярыш - ЯрОш".

"Это было сделано, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить якобы отечественные тест-системы для диагностики коронавируса! И понятно почему, ведь эта компания имеет такое же отношение к производству тест-систем, как я к космосу. Официальное лицо компании - Александр Коляда - лишь ширма. Компанией "ДіАген" владеет компания "Рэдвуд ЛТД", которая была создана несколько лет назад. Она зарегистрирована на подставное лицо, вернее, "доверенное" лицо - бывшего директора юридического департамента российской компании "Евросеть" Татьяны Звездогляд. Зарегистрировано это все в спальном районе Киева", - написала Устинова.

Она добавила, что по ее информации, "настоящие бенефициары из Российской Федерации уже с понедельника находятся в Украине, не зря же бывшего соратника Азарова - Алексея Соловьева - назначили заместителем секретаря СНБО, который сейчас и занимается этим вопросом".

Кроме того, отметила Устинова, по больницам в регионах "уже ушло письмо от компании о готовности продавать тест-системы по 6 тыс. грн + реагенты российского происхождения "Реверта - L" и "РИБО-преп" производства компании AmpliSens, РФ".

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"Но хуже всего даже не то, а что эти тест-системы вообще не тестировались на инфицированных пациентах, ведь их пока не обнаружено, а зарубежные партнеры образцы для тестирования пока не предоставили. Итак, нам с вами сейчас под видом украинского производителя пытаются втюхать никому не известные и не протестированные системы российского происхождения от компании, которая никогда таким не занималась и имеет российский след. Втюхивает нам это все - назначенный новый заместитель секретаря СНБО - Алексей Соловьев, которому когда-то Азаров лично грамоты давал", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время брифинга и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что сейчас тест-систем на коронавирус достаточно. При этом, по его словам, Всемирная организация здравоохранения готова предоставить дополнительное количество тест-систем в течение 2-3 рабочих дней.

"Мы также надеемся, что в ближайшее время мы сможем подтвердить валидность наших национальных производителей. И это будет также дополнительная опция с использованием тест-систем, которые есть. Также на мировом рынке уже начинают появляться быстрые тесты на новый коронавирус, и это также одна из опций, которую, возможно, сможем использовать в ближайшее время", - подытожил руководитель ЦОС Минздрава.