"Будьте готовы к "эпидемии" разбитых голов": Комаровский рассказал об опасной игре среди подростков (видео)

Подростки по-разному называют это опасное развлечение.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что в подростковой среде появилась опасная игра, которая может закончится серьезными травмами.

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Подростки называют ее по-разному - "Подсечка", "Давай попрыгаем", - заявил он в опубликованном в Instagram видео.

"Будьте готовы к "эпидемии" разбитых голов. А если не готовы, проведите, пожалуйста, с вашими детьми терпеливую разъяснительную работу", - подчеркнул педиатр.

Ранее известный украинский доктор Евгений Комаровский поделился с украинцами видеозаписью по результатам визита в Новые Санжары, где разместили эвакуированных из Китая сограждан.