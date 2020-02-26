"Будьте готовы к "эпидемии" разбитых голов": Комаровский рассказал об опасной игре среди подростков (видео)
В подростковой среде появилась опасная игра, которая может закончится серьезными травмами. Подростки называют ее по разному: «Подсечка», «давай попрыгаем» и тд. ⠀ Будьте осторожны и проведите разъяснительную работу со своими детьми! ⠀ #докторкомаровский #родительство #дети #безопасность #травматизм #здоровье #школа #игра
Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что в подростковой среде появилась опасная игра, которая может закончится серьезными травмами.
Читайте также"Что вы творите?!": Комаровский записал обращение к украинцам из-за реакции на прибытие эвакуированных из Китая (видео)
Подростки называют ее по-разному - "Подсечка", "Давай попрыгаем", - заявил он в опубликованном в Instagram видео.
"Будьте готовы к "эпидемии" разбитых голов. А если не готовы, проведите, пожалуйста, с вашими детьми терпеливую разъяснительную работу", - подчеркнул педиатр.
Ранее известный украинский доктор Евгений Комаровский поделился с украинцами видеозаписью по результатам визита в Новые Санжары, где разместили эвакуированных из Китая сограждан.