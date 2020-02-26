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"Будьте готовы к "эпидемии" разбитых голов": Комаровский рассказал об опасной игре среди подростков (видео)

17:40, 26 февраля 2020
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Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что в подростковой среде появилась опасная игра, которая может закончится серьезными травмами.

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Подростки называют ее по-разному -  "Подсечка", "Давай попрыгаем", - заявил он в опубликованном в Instagram видео.

"Будьте готовы к "эпидемии" разбитых голов. А если не готовы, проведите, пожалуйста, с вашими детьми терпеливую разъяснительную работу", - подчеркнул педиатр.

Ранее известный украинский доктор Евгений Комаровский поделился с украинцами видеозаписью по результатам визита в Новые Санжары, где разместили эвакуированных из Китая сограждан.

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