Минздрав: в настоящее время нет оснований продлевать срок обсервации в Новых Санжарах

В ведомстве заявляют, что обсервацию не будут продлевать только при условии, если за все время обсервации ни у кого не будет зафиксированы признаки ОРВИ.

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявляет, что в настоящее время нет оснований продлевать срок обсервации в Новых Санжарах в Полтавской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга в Новых Санжарах, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность продления срока обсервации.

"Сейчас нет оснований для продления срока обсервации. Со стороны Всемирной организации здравоохранения, страны, которые обращаются, получают подтверждение о том, что инкубационный период составляет все же 14 календарных дней. И сейчас действительно нет оснований для продления такого срока", - пояснил Кузин.

В то же время, добавил он, о непродлении обсервации речь идет лишь при условии, если за все время обсервации ни у кого не будут зафиксированы признаки острой респираторной вирусной инфекции, и лабораторные исследования должны указывать на отсутствие вируса.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.