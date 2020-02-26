Пограничники: принято решение проверять температуру всех граждан из всех стран мира

Пограничники отмечают, что в случае фиксации на границе человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания его сразу же направят на дополнительное обследование.

Пограничники в пунктах пропуска на границах в круглосуточном режиме осуществляют меры по нераспространению нового коронавируса на территорию Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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«В настоящее время принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины. В частности, он будет осуществляться для граждан, которые следуют в Украину из любой страны мира, как авиасообщением, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на границе находится под контролем в круглосуточном режиме.

Кроме того, как отметили в ГПСУ, продолжается мобилизация всех необходимых ресурсов, в том числе относительно обеспеченности приборами для измерения температуры и средствами индивидуальной защиты.

«Эти меры Госпогранслужба осуществляет совместно с представителями Министерства здравоохранения Украины, фискальной службы и органами местного самоуправления», - добавили в ведомстве.

Пограничники подчеркивают, что в случае фиксации на границе человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания его сразу же направят на дополнительное обследование.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По состоянию на 26 февраля в мире зарегистрировано 81 тысячу 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 762 - летальные, выздоровели уже 30 тыс. 109 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.