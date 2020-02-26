"Не стоит так бояться": чиновник рассказал, какая болезнь сейчас опаснее коронавируса

При этом он подчеркнул, что населению необходимо разъяснять ситуацию с коронавирусом.

На случай вспышки коронавируса COVID-2019 или другой опасной инфекции в Киеве определены шесть госпитальных баз: три взрослых и три детских.

Об этом рассказал глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает «Обозреватель». По его данным, всего в столице более 500 койко-мест для инфекционных больных.

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"Все базы снабжены инфекционными боксами, санитарной одеждой, специальными устройствами, в том числе реанимационными. Что касается койко-фонда, то в Киеве более 500 койко-мест только для больных опасными заболеваниями", – отметил Рубан.

По его словам, подготовка инфекционных стационаров и обучение медицинских работников проводится в штатном режиме.

"Украина встречала и пандемический грипп и SARS, и Эболу. Медицинская сфера знает, как бороться с такими болезнями", – подчеркнул он.

При этом Рубан добавил, что населению необходимо разъяснять ситуацию с коронавирусом.

"Коронавируса не стоит так бояться, как озвучивается в некоторых СМИ. Да, это агрессивный возбудитель, новый возбудитель, но мы уже наблюдаем стабилизацию ситуации и снижение заболеваемости в Китае", – напомнил специалист.

Рубан обратил внимание на уровень заболеваемости гриппом А и предупредил, что сегодня он более опасен для украинцев.