Коронавирус наступает: в Украине взлетели цены на медицинские маски
14:36, 26 февраля 2020Страна
541 0
Пользователи в соцсетях сообщают, что в некоторых аптеках масок уже нет.
REUTERS
В связи с распространением в мире смертельного коронавируса COVID-19 в Украине резко возросли цены на медицинские маски.
Читайте такжеУ изолированных на Закарпатье туристов из Италии признаков коронавируса не обнаружили
Об этом свидетельствуют предложения онлайн-магазинов.
Если раньше одна упаковка медицинских масок на 50 штук стоила около 50 гривень, то сейчас за это же количество необходимо заплатить до 1000 гривень.
Также пользователи в соцсетях сообщают, что в некоторых аптеках масок уже нет.
Скриншот с сайта украинского торговой онлайн-площадки
Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что правительство и Минздрав принимают превентивные меры на случай появления коронавируса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter