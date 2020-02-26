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Коронавирус наступает: в Украине взлетели цены на медицинские маски

14:36, 26 февраля 2020
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REUTERS

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Об этом свидетельствуют предложения онлайн-магазинов.

Если раньше одна упаковка медицинских масок на 50 штук стоила около 50 гривень, то сейчас за это же количество необходимо заплатить до 1000 гривень.

Также пользователи в соцсетях сообщают, что в некоторых аптеках масок уже нет.

Скриншот с сайта украинского торговой онлайн-площадки

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что  правительство и Минздрав принимают превентивные меры на случай появления коронавируса.

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