Коронавирус наступает: в Украине взлетели цены на медицинские маски

Пользователи в соцсетях сообщают, что в некоторых аптеках масок уже нет.

В связи с распространением в мире смертельного коронавируса COVID-19 в Украине резко возросли цены на медицинские маски.

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Об этом свидетельствуют предложения онлайн-магазинов.

Если раньше одна упаковка медицинских масок на 50 штук стоила около 50 гривень, то сейчас за это же количество необходимо заплатить до 1000 гривень.

Также пользователи в соцсетях сообщают, что в некоторых аптеках масок уже нет.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что правительство и Минздрав принимают превентивные меры на случай появления коронавируса.