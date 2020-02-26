Кабмин назначил главного санитарно-эпидемиологического врача страны

По словам премьер-министра, это сделано для усиления системы, которая должна предотвращать проникновение коронавируса на территорию Украины.

Кабинет министров Украины назначил заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства.

"Мы сегодня для того, чтобы еще усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания (вызванного коронавирусом), назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По состоянию на 26 февраля в мире зарегистрировано 81 тыс. 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 762 - летальные, выздоровели уже 30 тыс. 109 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.