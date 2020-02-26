У изолированных на Закарпатье туристов из Италии признаков коронавируса не обнаружили

25 туристов изолировали в инфекционной больнице. Их обследовали и провели анализы, которые свидетельствуют о том, что коронавирусной инфекции у людей нет.

У туристов из Италии, которых вчера изолировали в КПП «Тиса» на украинско-венгерской границе из-за повышенной температуры у одной женщины, признаков коронавирусной инфекции не обнаружено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заведующая отделом ГУ «Закарпатский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Виктория Тымчик.

Она подтвердила, что вчера, 25 февраля, около 19.00 поступила информация из пункта пропуска, что у одного человека в составе туристической группы выявлена повышенная температура.

По информации Тымчик, туристическая группа насчитывала 25 человек, включая водителя. В автобусе находились жители Днепра, Мариуполя, Львовской области, Киева, Харьковской, Ивано-Франковской областей, Запорожья.

По ее словам, сразу после поступления информации на территорию КПП прибыла бригада экстренного реагирования.

«В связи с тем, что эти люди находились в Европе в течение последней недели и перемещались по территории Франции, Италии и заезжали, в частности, в города на севере Италии и находились в местах скопления людей, было принято решение об их временной изоляции до выяснения всех обстоятельств», - добавила заведующая отделом.

Она уточнила, что все пассажиры автобуса и женщина с повышенной температурой автомобилями экстренной помощи были доставлены в Закарпатскую областную инфекционную больницу, где они прошли медицинский осмотр.

«Женщину обследовали вирусологически, никакой патологии, никакого возбудителя вирусной инфекции у нее не было обнаружено», - уточнила Тымчик.

В свою очередь директор КП «Областная клиническая инфекционная больница» Михаил Поляк уточнил, что для обследования всей группы в медучреждении был выделен отдельный этаж и срочно вызван дополнительный медперсонал.

«После обследования всех туристов была обнаружена повышенная температура еще у одной женщины, соответственно, она тоже была госпитализирована в отдельный изолятор. Были отобраны образцы для исследований и отправлены в лабораторный центр. В течение нескольких часов они были готовы. Больным была оказана медицинская помощь», - уточнил Поляк.

Он также добавил, что все контактные лица были обсервированы в отдельном отделении инфекционной больницы.

«На сегодняшний день больные обследованы, они имели некоторые хронические заболевания и, учитывая дорогу, которую они прошли, стресс, поднялась температура. Сегодня температуры ни у кого нет, больные осмотрены, заключение сделано - коронавирусной инфекции у больных нет, поэтому все будут отпущены с подробными инструкциями», - уточнил директор инфекционной больницы.

По его словам, в течение нескольких часов будет организован отъезд туристов.

Также, по словам Поляка, были обсервированы и обследованы два пограничника, которые контактировали с туристами из Италии. У них тоже не обнаружено признаков болезни.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в Закарпатской области в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Тиса» ввели обязательный температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину из ЕС, с целью предотвращения распространения коронавируса из Италии.

В тот же день в пункте пропуска «Тиса» в микроавтобусе, который возвращался из Италии, пограничники обнаружили женщину с повышенной температурой. В связи с этим ее и всех пассажиров автомобиля изолировали и отправили в больницу.