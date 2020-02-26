В Украине за неделю от осложнений гриппа умерли 10 человек

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ.

В Украине за неделю с 17 по 23 февраля ОРВИ заболели 217 тысяч человек, зафиксировано 10 летальных случаев в результате осложнений после гриппа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За прошедшую неделю (17.02-23.02) ОРВИ заболели 217 тысяч 459 человек, из них 61,3% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 тысяч населения, что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

В Украине зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. В частности в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

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В Минздраве отметили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

"За неделю получено сообщение о десяти летальных случаях в результате осложнений гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона 48 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 тысяч 345 человек", - сообщили в министерстве.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение недели, с 10 по 16 февраля 2020 года, в Украине от осложнений гриппа умерли десять человек.