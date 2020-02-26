Скалецкая: правительство и Минздрав принимают превентивные меры на случай появления коронавируса (видео)

Министр также рассказала о готовности Украины на случай распространения вируса.

"Рада сообщить, что у всех находящихся в обсервации в санатории "Новые Санжары" нет признаков ОРВИ, все чувствуют себя хорошо", - сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в своем Facebook.

Тем временем правительство и Минздрав принимают превентивные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых странах Европы, в частности - в Италии.

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По словам Скалецкой, на заседании оперативного штаба принято решение проверять прибывающих на территорию Украины из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания коронавирусом: Китайская Народная Республика, Южная Корея, Япония, Сингапур, Гонконг, Италия, Таиланд, США, Иран, Малайзия, Австралия, Германия, Вьетнам, ОАЭ, Франция, Великобритания, Канада, Филиппины, Индия, Кувейт, Российская Федерация, Испания, Оман, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка, Финляндия, Швеция, Бельгия, Египет, Израиль, Ливан, Бахрейн, Афганистан, Ирак.

Министр также рассказала о готовности Украины на случай распространения вируса: "У нас уже есть 30 наборов реагентов, которые передала Всемирная организация здравоохранения. Наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 900 человек. Также мы имеем около 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, более тысячи врачей-инфекционистов и около 5 тысяч медперсонала, а в украинских больницах есть свыше 2 тыс. инфекционных боксов".

Ранее сообщалось, что Зоряна Скалецкая проходит 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, эвакуированными из Китая.