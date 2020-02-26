Приготовьте лекарства: сегодня Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря накроет Землю уже сегодня, 26 февраля.
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Согласно данным Физического института имени Лебедева (ФИАН), магнитная буря будет вызывать ухудшение самочувствия у людей в среду, 26 числа.
Магнитной (геомагнитной) бурей ученые называют возмущение геомагнитного поля нашей планеты.
Наибольшее влияние магнитные бури оказывают на метеозависимых людей, гипертоников, тех, кто страдает различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также психоэмоционально нестабильных людей, плохо чувствовать себя могут даже полностью здоровые люди.
Во время магнитной бури у человека может болеть голова, появляться мигрень и скачки давления. Люди могут чувствовать слабость, усталость, раздражительность, проявляются депрессивные настроения и апатия.
Как уберечь организм от влияния магнитных бурь
Избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок
Больше отдыхайте, высыпайтесь
Не забывайте о прогулках
Соблюдайте меню, состоящее только из легкой пищи
Откажитесь от алкоголя и кофе
Пейте больше воды и травяные чаи