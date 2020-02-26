На Черниговщине в международных пунктах пропуска людям измеряют температуру выборочно

Обращают внимание на тех, кто едет из стран с зафиксированными случаями короновируса.

На Черниговщине в международных пунктах пропуска (Новые Яриловичи, Сеньковка) людям измеряют температуру.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского пограничного отряда.

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По словам помощника начальника Черниговского пограничного отряда Александра Дудко, решение об измерении температуры принимается по результатам собеседования с гражданами, которые пересекают границу. Больше внимания уделяют тем, кто едет из аэропортов или недавно был в странах, где зафиксированы случаи короновируса.

«В международных пунктах пропуска бесконтактные термометры, маски, обученный персонал. Мы готовы действовать в случае необходимости», - сказал Дудко.

В Черниговской ОГА также говорят о готовности к борьбе с короновирусом. По словам начальника управления здравоохранения ОГА Владимира Пулина, в области разработан план по недопущению занесения и распространения данного заболевания.

Для госпитализации лиц с подозрением на короновирус базовыми определены инфекционные отделения Черниговской городской больницы № 2 и областной детской больницы. Созданы и специализированные бригады экстренной медицинской помощи. Подготовлены и остальные шестнадцать инфекционных отделений в области.

«Областная государственная администрация уже обратилась и к Минздраву, и к СНБО относительно дополнительного количества костюмов биозащиты», — сказал Пулин.

В области ожидают дополнительное оборудование для борьбы с заболеванием, что приобретено за счет фондов госрезерва.

«Тревога вокруг этого вопроса — следствие недостатка достоверной информации о нем. На самом же деле в современном мире существует немало подобных, а то и гораздо более сложных заболеваний. Поэтому я советовал бы людям анализировать полученную из СМИ информацию и придерживаться хотя бы элементарных правил гигиены», - подчеркнул Пулин.