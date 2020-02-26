Минздрав показал украинцам мультфильмы о коронавирусе

В двух коротеньких видео рассказывается о том, что такое коронавирус и как от него защититься.

Министерство здравоохранения Украины обнародовало два видеоматериала, в которых рассказывается об алгоритме действий в случае подозрения на заражение коронавирусом.

Два мультфильма появились на сайте ведомства.

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В видео рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься.

Прежде всего украинцам советуют избегать контакта с людьми, у которых повышенная температура и кашель, правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты, особенно в медучреждениях, мыть руки водой с мылом или дезинфицировать их средством на основе спирта и так далее.

Также в Минздраве рекомендуют избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачу вируса от них. После контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи хорошо обрабатывать мясные продукты.

В случае повышенной температуры вместе с кашлем и затрудненным дыханием следует сразу же обращаться к врачу – это могут быть первые признаки заболевания.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Инфицированные коронавирусом выявлены в ряде стран. Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Китае, в последние дни активно коронавирус распространяется в Южной Корее и Италии.

В Украине, по данным Минздрава, ни одного подтвержденного случая коронавирус нет.