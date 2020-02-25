В МВД уточнили, что измерять температуру будут на всех пунктах пропуска: в том числе - с ОРДЛО и Крымом

По словам Авакова, температурный скрининг является обязательным для всех граждан.

Температурный скрининг будут проводить всем гражданам, которые прибывают на территорию Украины.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, об этом руководитель ведомства Арсен Аваков заявил на заседании координационного совещания, касающегося ситуации относительно распространения нового коронавируса 2019-n-CoV с участием секретаря Совета безопасности и обороны Алексея Данилова, руководства Нацполиции, Госпогранслужбы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения и Государственной миграционной службы.

По словам Данилова, службы держат ситуацию под контролем в круглосуточном режиме.

«Области отчитываются каждый день в 8:00 и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных», - сказал он.

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В свою очередь, Аваков заявил, что сегодня руководство Минздрава и ГПСУ приняли решение о проведении температурного скрининга всем гражданам, которые прибывают на территорию Украины.

«Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как посредством авиасообщения, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232», - отметил он.

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Министр внутренних дел также сказал, что температурный контроль планируют ввести и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Он добавил, что группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве сообщили, что в пунктах пропуска на границе будут работать сотрудники медико-санитарных служб, которые смогут оперативно реагировать на ситуацию с возможным выявлением коронавируса.