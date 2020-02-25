Все, что нужно знать о куркуме: полезные свойства и противопоказания

Куркума давно перестала быть просто специей, ее активно применяют и в кулинарии, и в косметологии, и даже в медицине.

Куркума – это род многолетних травянистых растений из семейства имбирных. Она пользуется огромной популярностью практически во всех странах Азии и Океании. Известна своими целебными свойствами и используется для приготовления кулинарных шедевров половины мира.

Добывается данная специя из корня растения путем варки, высушивания, очистки и дальнейшего перемалывания до состояния порошка.

Польза и свойства куркумы

Полезные свойства куркумы широко использовались в древней восточной медицине, хотя целители тех времен и не могли провести ее химический анализ.

Издавна считается, что куркума очищает кровь, согревает тело и освобождает энергетические каналы. В Индии данная специя, наряду с имбирем, корицей и кардамоном, относится к таким, которые наделяют животворящей энергией, дарят благость, процветание и обеспечивают единение с пространством.

Современная медицина может объяснить подробнее и доступнее, в чем заключается польза куркумы. В частности, желтая специя обладает свойствами натуральных антибиотиков, которые в отличие от синтетических не имеют широкого спектра побочных эффектов и не приносят вреда организму.

Читайте такжеВрач объяснила, почему перед сном нужно пить зеленый чайТакже среди полезных свойств куркумы следует выделить такие:

- восстанавливает организм на клеточном уровне;

- устраняет проблемы с кровообращением;

- нормализует уровень холестерина в крови и уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза;

- улучшает работу кишечника и помогает справляться с хронической диареей, метеоризмом, язвенным колитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта;

- укрепляет иммунную систему, помогает заметно повысить иммунитет и даже бороться с раковыми заболеваниями.

- улучшает работу мозга;

- помогает во время похудения, снижая тягу к сладкому и активно сжигая жиры.

Противопоказания

Чтобы избежать любых негативных последствий, не следует употреблять более 3 граммов куркумы в сутки. Вместе с тем, существует ряд заболеваний, при которых лучше вовсе отказаться от приправы. Среди них:

- аллергия;

- панкреатит;

- гепатит;

- сахарный диабет;

- гипотония;

- заболевания желудка.

Также куркуму не стоит употреблять при желчнокаменной болезни, поскольку пряность приводит к усиленному оттоку желчи.

Не рекомендуют добавлять в пищу куркуму тем, кто ждет малыша, поскольку пряность может спровоцировать срыв беременности. Не стоит давать блюда со специей детям до шести лет, ведь у них слабый желудочно-кишечный тракт.