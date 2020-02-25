На границе медики будут оперативно реагировать на ситуацию с выявлением коронавируса - Минздрав

В Минздраве отрабатывают алгоритм, как отличать простое повышение температуры вследствие простуды от признаков именно новой коронавирусной инфекции.

В пунктах пропуска на границе будут работать сотрудники медико-санитарных служб, которые смогут оперативно реагировать на ситуацию с возможным выявлением случаев новой коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил на брифинге в Новых Санжарах Полтавской области.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, чего "боится" коронавирус

В свою очередь советник премьер-министра Антон Турупалов рассказал о действиях правительства для предотвращения попадания нового коронавируса на территорию Украины.

«Правительство начинает температурный скрининг людей, которые прибывают в аэропорты Украины и въезжают через контрольно-пропускные пункты. В частности, уже осуществляют скрининг в аэропортах «Борисполь» и «Киев» и на КПП «Тиса». К концу этого дня запускаем скрининг и на других КПП с Венгрией. В ближайшие несколько дней также подключим КПП на границах со Словакией, Румынией и Польшей», - сказал Турупалов.

По словам Кузина, «сейчас отрабатывается алгоритм действий в случае повышенной температуры. Мы понимаем, что сейчас сезон ОРВИ. Но на контрольно-ревизионных пунктах пропуска будут работать специалисты санитарно-карантинных отделов и подразделений, которые смогут объективно оценить эпидемический риск в каждом конкретном случае. При необходимости, по вызову скорой медицинской помощи такого человека госпитализируют в определенную инфекционную больницу».

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тыс. 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 - летальные, выздоровели уже 27 тыс. 695 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.