Радуцкий подчеркнул необходимость переориентации системы здравоохранения с лечения на предотвращение заболеваний

Также председатель профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий сообщил о завершении подготовки нового законопроекта о системе общественного здоровья.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил о необходимости переориентации системы здравоохранения с лечения на предотвращение заболеваний.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время «Форума реформ: на пути в Вильнюс», говоря о реформировании системы здравоохранения.

«Первое - переход, ориентация системы здравоохранения от политики лечения к политике недопущения заболевания...», - сказал он.

Еще одним приоритетом реформы, по словам Радуцкого, должно стать введение конкуренции между медицинскими учреждениями.

«Второе - возрождение конкуренции. Нет разницы, какая форма собственности лечебного учреждения, - они должны между собой конкурировать», - считает он.

Также депутат сообщил, что уже практически готовый новый законопроект о системе общественного здоровья, в котором говорится, в частности, о предотвращении заболеваний.

Кроме того, Радуцкий сообщил о разработке законопроекта относительно врачебного самоуправления.