В Украине обещают в течение двух-трех дней распределить тест-системы на выявление коронавируса по областям

По словам руководителя Центра общественного здоровья, не все регионы получат эти тест-системы из-за отсутствия необходимого оборудования.

В Министерстве здравоохранения обещают в течение двух-трех дней распределить тест-системы на выявление нового коронавируса из Китая по областям Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сказал на брифинге.

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«Такого распределения еще нет. Тест-системы могут работать только с определенным оборудованием. Это оборудование, к сожалению, не во всех областях страны. Скорее всего, в течение двух-трех дней будет сделано такое перераспределение, и мы надеемся, что большая часть таких лабораторных центров получит такие материалы и сможет проводить исследования на уровне областей», - отметил он.

По словам Кузина, те области, которые не получат тест-системы, смогут бесплатно осуществить тестирование на национальном уровне или в ближайшем областном лабораторном центре для того, чтобы максимально быстро выдать результат.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По последним данным китайских властей, число умерших в результате инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране достигает уже 2 тыс. 666 человек. Количество больных, у которых подтверждено наличие коронавируса, - 77 тыс. 779, выздоровели – 27 тыс. 323 человека.