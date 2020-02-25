Отмена массовых мероприятий и карантин: озвучены первые действия власти в случае угрозы эпидемии коронавируса

Глава Госпотребслужбы Олег Рубан в г. Киев рассказал, что в каждом регионе предусмотрено три сценария действий – для нормальной ситуации, эпидемии и пандемии.

Превентивные меры для недопущения коронавируса в Украине аналогичные тем, что применяют во время гриппа. Сейчас действует только один из них – некоторые учебные заведения закрыли на карантин.

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В комментарии «Обозревателю» глава Госпотребслужбы в г. Киев Олег Рубан рассказал, что в каждом регионе предусмотрены три сценария действий – для нормальной ситуации, эпидемии и пандемии. Сейчас наблюдается волна заболеваемости гриппом и ОРВИ, что в регионах могут закрывать школы, лицеи, ВУЗЫ на карантин. В Киеве прибегли именно к этому – 5 февраля была приостановлена работа примерно 200 школ.

"Сейчас мы находимся на волне заболеваемости гриппом и ОРВИ. Коронавирус тоже принадлежит к этим инфекциям. При отсутствии посещаемости школ, лицеев, высших учебных заведений, было принято решение в Киеве прекращать учебу и переходить на дистанционное обучение. Каждый регион принимает свои решения", – рассказал Рубан.

В случае, если возникнет угроза эпидемии (как гриппа, так и коронавируса), то будут отменяться и массовые мероприятия.

"Это только когда будет угроза эпидемии гриппа, то, действительно, вводятся ограничения относительно мероприятий в общественных местах. Относительно коронавируса – точно так же. Сейчас ситуация стабильная и все контролируется", – заявил Рубан.

Еще одним способом избежать заражения могло бы быть информирование населения об опасности и рекомендации по поведению. Поэтому Рубан посоветовал одно – поменьше контактировать с потенциально зараженными.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что новый коронавирус COVID-2019, вспышка которого случиллась в Китае, имеет потенциал пандемии, однако на текущем этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.