В Минздраве объяснили, чего "боится" коронавирус

Новый коронавирус не боится сильного мороза, но чувствителен к термообработке.

Согласно данным ВОЗ, вирус, вызывающий заболевание COVID-19, называется SARS-CoV-2.

Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 есть летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина. Об этом напомнили в пресс-службе Минздрава Украины и объяснили, чего боится новый коронавирус из Китая.

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В целом коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии, согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживание до двух лет при -20°C. Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

Отмечается, что коронавирусы - термолабильные, это означает, что они чувствительны к нормальной температуре приготовления (70°C). Поэтому, как правило, следует избегать потребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует вести себя осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.

Ранее в Минздраве Украины сообщали, что по состоянию на 25 февраля в мире зарегистрированы 80 тыс. 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 – летальные, выздоровели уже 27 тыс. 695 человек.