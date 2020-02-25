На Закарпатье заявляют, что в области нет тестов на коронавирус

По данным Закарпатской ОГА, в Минздрав поступило 3 тыс. тестов на коронавирус, которые будут распределяться по областям.

Закарпатская область пока не получила тесты на выявление коронавируса и ожидает соответствующего распределения от Министерства здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров.

По ее словам, сейчас есть информация только о том, что Минздрав Украины получил соответствующие тесты на выявление коронавируса и будет распределять их по областям. Известно, что таких тестов поступило 3 тыс. единиц.

«Уверена, что при распределении тестов в министерстве учтут, что Закарпатье граничит с четырьмя странами», - добавила Биров.

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Она также уточнила, что на территории Закарпатской области уже разработаны мероприятия по предотвращению распространения опасной болезни в случае ее обнаружения, каждая структура имеет четкий алгоритм действий, что делать в такой ситуации.

«Есть 13 бригад, которые будут заниматься госпитализацией. Сейчас работаем совместно с пограничниками, таможенниками, провели тренинги с персоналом», - заявила директор департамента.

Кроме того, она сообщила, что медперсонал и работники тех структурных подразделений, которые могут контактировать с больными, обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.

«На прошлой неделе из Госрезерва получили соответствующие средства, в том числе 285 тысяч масок», - добавила Биров.

Как сообщал УНИАН, с 08:00 25 февраля в Закарпатской области в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Тиса» ввели обязательный температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину из ЕС с целью предотвращения распространения коронавируса из Италии.

24 февраля СМИ сообщили о госпитализации в Закарпатскую областную инфекционную больницу местного жителя, который контактировал с китайцем в Венгрии и имеет признаки болезни.

25 февраля в Закарпатской ОГА сообщили, что у мужчины диагностирован бронхит, его вместе с женой обследуют в областной инфекционной больнице.