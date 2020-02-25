Скалецкая призвала не называть коронавирус из Китая "смертельным" и объяснила, почему

Министр добавила, что грипп, который есть в Украине, имеет более высокую летальность.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая призвала СМИ не называть коронавирус COVID-19 "смертельным".

Об этом она заявила во время включения из санатория в Новых Санжарах, где осталась на обсервацию вместе с эвакуированными из Китая, пишут "Новости Донбасса".

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"Чтобы потом не было, что Минздрав не коммуницирует. Вы употребляете выражение "смертельный вирус". Если мы говорим, что вирус смертельный, то это когда у него высокая летальность. Этот вирус имеет летальность невысокую. На сегодня Китай дает вспышку очень концентрированную — только у 2% отдельной возрастной группы проявляется летальность", - сказала Скалецкая ведущему.

Она добавила, что грипп, который есть в Украине, имеет более высокую летальность. "Вы же не говорите, что в Украине есть смертельный грипп... Умирают от многих других болезней, но если мы каждую болезнь будем называть смертельной, то будем сеять панику", - подчеркнула министр.

Напомним, 24 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая, в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах, и отметила, что ни у кого из них нет подозрения на ОРВИ.