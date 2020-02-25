На Закарпатье срочно госпитализировали мужчину, контактировавшего с китайцем из Хубея - СМИ
На Закарпатье госпитализировали мужчину с повышенной температурой. Известно, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая.
Читайте такжеУкраинцы с круизного лайнера Diamond Princess пока не собираются возвращаться на родину
Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники в областной инфекционной больнице.
В Берегово создали противоэпидемическую комиссию и решили госпитализировать мужчину с использованием спецсредств для защиты.
Кроме того, в инфекционной больнице подготовили специальный бокс для приема больного. Его проверят на коронавирус.
Также стало известно, что заболевший, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца родом из провинции Хубэй, который месяц назад вернулся оттуда.
Пока тест-систем в области еще нет.
Напомним, в Закарпатской области на 25 февраля экстренно созывают противоэпидемическую комиссию из-за коронавируса и возвращения в регион гастарбайтеров, которых местные называют "итальянские бусики".