Гончарук рассказал о проверках пассажиров в аэропортах из-за распространения коронавируса

По данным Минздрава, по состоянию на 24 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 летальные, выздоровели 25360 человек.

В аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению занесения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCOV.

«Сегодня в связи с тем, что в Италии такой новый виток развития заболевания зафиксирован, мы приняли решение о том, что, фактически, пассажиры, которые будут прибывать прямыми самолетами из всех стран, в которых зафиксированы подтвержденные случаи заболевания, будут проверяться в том же режиме, в котором ранее проверялись только рейсы с азиатского направления. То есть мы, по сути, усиливаем меры безопасности», - сказал он.

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Кроме проверок в аэропортах, по словам Гончарука, в связи с тем, что многие граждане прибывают в Украину из Италии не самолетами, а автобусами через пункт пропуска «Тиса» на Закарпатье, с завтрашнего дня там также будут приняты аналогичные меры безопасности.

«Сегодня туда отправляется руководитель Государственной пограничной службы, чтобы лично проконтролировать, организовать эту работу», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

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По данным Минздрава, по состоянию на 24 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 летальные, выздоровели 25360 человек.

В Италии вспышка заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, задела в основном две провинции - Ломбардию и Венето. Правительство Италии закрыло 11 городов. Уезжать из них или въезжать в них можно только по специальному разрешению. В закрытых городах временно не работают школы и многие фирмы, отменены общественные и спортивные мероприятия. Также решено отменить традиционный Венецианский карнавал, который должен проходить 23-25 февраля.