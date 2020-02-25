На Закарпатье созывают спецкомиссию из-за коронавируса и "итальянских бусиков"

В регионе опасаются коронавируса из-за возвращения украинцев из Италии.

В Закарпатской области на 25 февраля экстренно созывают противоэпидемическую комиссию из-за коронавируса и возвращения в регион заробитчан, которых местные называют "итальянские бусики".

Как сообщает mukachevo.net,

Заседание пройдет сегодня утром в помещении облгосадминистрации. К участию в нем пригласили медиков, таможенников и пограничников. На заседании обсудят, в частности, состояние готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц с коронавирусом, а также налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.

После мероприятия в ОГА проведут брифинг. Сейчас в области создали пять медицинских групп экстренного реагирования на случай выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.

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"Областная инфекционная больница определена заведением, где будут оказывать помощь больным коронавирусом; при необходимости будет развернут изолятор для контактных лиц. 13 специально оборудованных автомобилей скорой помощи, в том числе оборудованными аппаратами искусственного дыхания", - говорится в сообщении.

При этом, в Чопском пограничном отряде изданию рассказали, что все, что в их компетенции - это надеть маски и перчатки.

Как сообщал УНИАН, вследствие инфицирования коронавирусом в Италии скончались уже шесть человек и 219 инфицировано.

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Глава департамента гражданской защиты Анжело Борелли сообщил, что 167 случаев инфицирования выявлены в регионе Ломбардия (4 летальных), 27 случаев - в регионе Венето (1 летальный), и еще 18 случаев в Эмалии Романьи, 4 - в Пьемонте и 3 - в Лацио. Еще один летальный случай зафиксирован в больнице Милана. Борелли заявил, что 99 человек лечатся стационарно, 23 проходят интенсивную терапию, а 91 - находятся в изоляции дома.

Сейчас Италия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом после Китая и Южной Кореи.