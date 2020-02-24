Система здравоохранения готова принять больных с коронавирусом в случае обнаружения - Минздрав

Инфекционные реанимационные отделения укомплектованы аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Система здравоохранения Украины находится в полной готовности к приему больных с коронавирусной инфекцией в случае ее обнаружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Система здравоохранения готова принять больных с коронавирусной инфекцией и предоставить качественную медицинскую помощь ... Мы сегодня имеем около 12 тысяч коек инфекционных стационаров, около 2 тысяч врачей-инфекционистов, около 5000 среднего медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах", - рассказал он.

Кроме того, добавил Ляшко, имеются инфекционные боксы, однако они "используются только на начальных стадиях развития вспышки или эпидемии".

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"В дальнейшем использование и содержание больных в инфекционных боксах нецелесообразно. Для этого перепрофилируют другие отделения учреждений здравоохранения и будет оказываться медицинская помощь в обычном режиме", - сказал представитель Минздрава.

Ляшко также добавил, что инфекционные реанимационные отделения укомплектованы аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Поскольку специфической терапии не существует, предоставляется симптоматическое лечение, а также проводятся реанимационные мероприятия - в тяжелых случаях, отметил он.

"Мы анализировали количество тяжелых случаев, которые возникают у больных с коронавирусной инфекцией. Это, в среднем, где-то до 20% тяжедые случаи, из них до 3% нуждаются в реанимационных мероприятий", - сказал Ляшко и добавил, что в Украине есть возможность предоставлять такую медицинскую помощь в отделениях интенсивной терапии, в реанимационных отделениях.

Также, отметил он, Украина обеспечена диагностическими тест-системами, а вирусологическая лаборатория имеет необходимые диагностические средства для проведения исследований в режиме реального времени.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По данным Минздрава, по состоянию на 24 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 79 тысяч 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 619 - летальные, выздоровели уже 25 тысяч 360 человек.

На сегодня в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирус COVID-19.