ВОЗ передала Украине реагенты для тестирования на коронавирус

Наборы содержат примерно 3 тыс. реакций, которых хватит для исследования на заболевание более 950 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала 30 наборов реагентов для тестирования на COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины, наборы содержат примерно 3 тыс. реакций, которых хватит для исследования на заболевание более 950 человек.

Читайте такжеУкраина получила тест-системы для выявления коронавируса: что это такое и где будут проводить диагностику

"Во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическому определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международные референс-лаборатории. В настоящее время в европейском регионе работают 6 международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.