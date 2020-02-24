В Каменском Днепропетровской области произошло массовое отравление школьников

В управлении здравоохранения Каменского городского совета сообщают, что состояние детей удовлетворительное.

В Каменском ученики 11-й гимназии обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции.

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Об этом сообщается в группе «Типичный Днепродержинск» в соцсети. Комментируя ситуацию, директор департамента по гуманитарным вопросам Татьяна Онищенко отметила, что симптомы недомогания у детей появились в пятницу, 21 февраля, к концу дня. За два выходных дня шесть детей были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, еще один школьник находится на амбулаторном лечении, так как родители отказались от госпитализации.

"Экспресс-тесты не выявили кишечной палочки. В субботу и в воскресенье в учебном учреждении проводилось санитарно-эпидемиологическое обследование. Взяты пробы питьевой воды, продуктов, проверен весь уборочный инвентарь и учебные кабинеты. В школе проведена полная дезинфекция. Происхождение инфекции будет установлено после того, как будут готовы анализы по всем взятым пробам. В понедельник, 24 февраля, в школе отменили занятия и проводят полную санитарную уборку после дезинфекции", - сказала Онищенко.

По состоянию на вечер 23 февраля шестеро детей находились в стационаре инфекционного отделения 7-й городской больницы.

В управлении здравоохранения Каменского городского совета сообщают, что состояние детей удовлетворительное.