Концепция развития экстренной медпомощи позволит снять проблему дефицита "скорых" – замдиректора "Автоспецпрома"

Утвержденный в конце января правительством план реализации Концепции развития экстренной медицинской помощи в Украине позволит снять наиболее острые вопросы относительно дефицита автомобилей скорой помощи в регионах.

Такое мнение в интервью изданию "Дело" высказал заместитель директора ведущей украинской компании-производителя таких автомобилей "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

Среди прочего данным документом предусмотрено, что в 2020 году продолжатся закупки новых "скорых" для регионов, которые в 2019 году не вошли в пилотный проект. Каждая из 19 областей получит первую часть таких автомобилей, а также оборудование для учебно-тренировочных отделов центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"По той информации, которую мы видим из официальных источников, в 2020 году на эти цели Кабмин выделил около 900 миллионов гривен, что составит 75% от общей суммы средств, которые будут направлены на обновление автопарка. Еще 25% должны дать местные власти. Таким образом, учитывая прошлогодний пилотный проект, думаю, самые острые вопросы будут сняты.

Сейчас очевидно, что инициатива профинансировать обновление парка "скорых" в регионах в рамках Концепции — это просто глоток свежего воздуха. Это очень важный и правильный шаг", - сказал Коморкин.

Читайте такжеЖурналисты узнали, почему "скорая помощь" постепенно превращается в "медленную" (видео)

Он также отметил, что в "Автоспецпроме" ожидают рост спроса на автомобили скорой помощи со стороны частных медицинских учреждений. В настоящее время он оценивается в 4%-5% от общего объема закупок, но в краткосрочной перспективе может вырасти до 10%.

"Например, мы сотрудничаем с одной из крупнейших медицинских компаний. На этот год они запланировали купить около 10 автомобилей. Для частной компании это действительно очень серьезная инвестиция в собственное развитие. Но если сравнивать с объемом спроса, который формирует государство... Тем не менее, мы понимаем, что спрос со стороны частного сектора будет расти. Первый этап медицинской реформы дал ему существенный стимул для развития. И частные, и государственные учреждения на равных конкурируют за пациента и могут лучше прогнозировать свои финансовые возможности, инвестировать в необходимую технику, те же автомобили", - считает Коморкин.

При этом он акцентировал внимание на том, что для крупного производителя нет разницы между коммерческими и государственными заказами.

"Для нас нет никакого различия ни в сервисе, ни во взаимоотношениях с клиентом, ни, главное, в стандартах, которые применяются при создании автомобилей. Это очень важно, если мы говорим не просто о технической составляющей, а оцениваем автомобиль скорой помощи как средство помощи пациенту", - подчеркивает Коморкин.

Собственную долю рынка компании замдиректора "Автоспецпром" оценил более чем в 50%.

"Если взять предыдущий год, то мы собрали практически все машины, которые были поставлены медицинским учреждениям в регионы. Только около 85 единиц сделал наш основной конкурент, а мы в общей сложности — более 500! Это точно более 50% рынка, если говорить исключительно по "скорым".

Кроме того, мы поставляли передвижные амбулатории, где есть помещение для пациентов, для врачей, есть санузел. Т.е. это на базе грузового шасси такой медицинский кабинет, который приезжает в сельскую местность и позволяет там проводить профилактические осмотры, приемы и прочее", - говорил Коморкин.

Компания "Автоспецпром" была основана в 2012 году. Является одним из крупнейших в Украине производителей автомобилей скорой медицинской помощи.

Автомобили скорой помощи производятся в типах А1, А2, В и С на шасси Citroën, Peugeot и Mercedes в полном соответствии с Государственным стандартом Украины (ГСТУ) 7032, который, в свою очередь, соответствует европейскому стандарту DIN EN 1789.