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Обожжено 50% тела: в Днепре 3-летнюю девочку брат толкнул в ведро с кипятком

12:34, 24 февраля 2020
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В Днепре 3-летняя девочка упала в ведро с кипятком / фото УНИАН

В Днепре в областную больницу на Космической привезли 3-летнюю девочку с ожогами 50% тела. Малышка играла с младшим братом, но оступилась и села в ведро с кипятком. Состояние крайне тяжелое.

Об этом сообщила волонтер благотворительного фонда “Совушка” Александра Сова в Facebook.

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"Все произошло слишком быстро: пронзительный детский крик, скорая, удаляющийся звук сирены, реанимация… Младший брат толкнул девочку и она, не удержавшись на ногах, села в ведро с кипятком, которое стояло на полу. Сейчас малышка находится в областной детской больнице на Космической. Ее состояние крайне тяжелое. Впереди ей предстоит длительное лечение", - говорится в сообщении.

Девочку отправили в тяжелом состоянии в областную больницу.

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