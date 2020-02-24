Двух украинцев с лайнера Diamond Princess могут вскоре выписать – МИД
Двух украинцев, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, скоро могут выписать. Судьба остальных граждан Украины, которые находятся на судне, будет зависеть от результатов тестов.
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В ответе на информационный запрос «Обозревателя» Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в ближайшие дни медики Японии возьмут анализы у 23 украинцев. Те, у кого наличие вируса будет подтверждено – отправятся в госпиталь, кто окажется здоровым – продлят карантин на судне. В то же время они хотят позже возобновить рейс.
"Большинство граждан Украины заинтересованы пройти карантин в Японии, поскольку часть из них – члены экипажа, и они планируют продолжить свои контракты с работодателем", – сообщили в МИД.
Также в министерстве рассказали, что самочувствие зараженных коронавирусом украинцев улучшается. Скоро их могут выписать.
"Планируется, что перед выпиской, в ближайшие дни, госпитализированные украинцы пройдут еще несколько тестов. После принятия японскими врачами соответствующего решения, граждане Украины будут выписаны из медучреждения", – заявили в МИД.