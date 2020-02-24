Гончарук уверяет, что все регионы готовы к возможному выявлению коронавируса
Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что все регионы Украины готовы к возможному выявлению коронавируса, а соответствующие службы мобилизованы для недопущения его распространения.
Об этом он написал в Facebook.
Гончарук отметил, что все, кто вернулся из Китая, чувствуют себя хорошо, а условия их пребывания на Полтавщине - удовлетворительные.
"Некоторые мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", - сообщил премьер.
По его информации, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса. Также происходит коммуникация с Всемирной организацией здравоохранения.
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"К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах. Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи", - заявил глава правительства.
Он добавил, что уже определены больницы для возможного размещения людей. Гончарук заверил, что причин для паники нет и призвал не вестись на провокации.
Как сообщал УНИАН, в СНБО обещают ежедневно информировать украинцев о состоянии эвакуированных из Китая.