Гончарук уверяет, что все регионы готовы к возможному выявлению коронавируса

Премьер призвал не паниковать и не вестись на провокации.

Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что все регионы Украины готовы к возможному выявлению коронавируса, а соответствующие службы мобилизованы для недопущения его распространения.

Об этом он написал в Facebook.

Гончарук отметил, что все, кто вернулся из Китая, чувствуют себя хорошо, а условия их пребывания на Полтавщине - удовлетворительные.

"Некоторые мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", - сообщил премьер.

По его информации, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса. Также происходит коммуникация с Всемирной организацией здравоохранения.

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"К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах. Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи", - заявил глава правительства.

Он добавил, что уже определены больницы для возможного размещения людей. Гончарук заверил, что причин для паники нет и призвал не вестись на провокации.

Как сообщал УНИАН, в СНБО обещают ежедневно информировать украинцев о состоянии эвакуированных из Китая.