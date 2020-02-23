Минздрав не будет менять срок обсервации для эвакуированных из Китая в Новые Санжары украинцев

Если же у кого-то из пассажиров на карантине будут проявляться симптомы болезни, его переместят в бокс.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что срок обсервации для эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины составит 14 дней.

Об этом он заявил на брифинге, передает "РБК-Украина".

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Так, отвечая на вопрос журналистов о сроках инкубационного периода коронавируса, Ляшко подтвердил информацию ведомства и сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

"Это минимум 14 дней. Если в течение обсервации у кого-то из пассажиров на карантине будут проявляться симптомы болезни, он будет госпитализирован - в бокс, который защищает от распространения болезни по больнице", - заявил Ляшко.

При этом он добавил, что в случае подтверждения заражения коронавирусом срок пребывания на карантине увеличится еще на две недели.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, прибыл самолет с эвакуированными украинцами. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их на автобусах перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они будут находиться на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.