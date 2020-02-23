Новые Санжары: эвакуированная из Китая женщина заболела, но не коронавирусом

В обсервации пока нет никаких признаков острых респираторных заболеваний.

У иностранной гражданки, которую эвакуировали из Китая и разместили на обсервацию в Новых Санжарах, зафиксировали обострения хронической гастроэнтерологической болезни.

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Как сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава, об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Отмечается, что вечером 22 февраля женщина почувствовала боль в животе. Женщину осмотрели местные медики.

«Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм», - отметил он.

Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Отмечается, что в обсервации нет никаких признаков острых респираторных заболеваний.

Остальные эвакуированных пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояния 9 правоохранителей получили ранения. Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, один человек оставили под стражей. 22 февраля, суд в Полтаве избрал подозреваемому в наезде на нацгвардейцев в Новых Санжарах Владимиру Сиренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.