Комаровский едет в Новые Санжары объяснять, что такое коронавирус

20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Врач Евгений Комаровский отправится в Новые Санжары Полтавской области, где на днях люди не пускали эвакуированных из Уханя из-за страха заразиться.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, приезд известного врача запланирован на 15:00.

«Он расскажет о коронавирусе, о необходимости делать прививки от других болезней», – заявил Данилов.

Комаровский должен призвать жителей Новых Санжар с понедельника вести своих детей до школы и садика и не бояться вируса.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

В 19:50 колонна из семи автобусов с эвакуированными въехала на территорию санатория. Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец.

Эвакуированные из города Ухань в течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированное.