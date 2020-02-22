Инкубационный период коронавируса длится 14 дней, а не 27 – Данилов

Украинские специалисты держат контакт со многими лабораториями мира и пока никто не предоставил информацию по увеличению инкубационного периода вируса, заверил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что инкубационный период нового типа коронавируса длится 14 дней, а не 27.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом Данилов рассказал на пресс-конференции в Новых Санжарах.

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По его словам, украинские специалисты держат контакт со многими лабораториями мира и пока никто не предоставил информацию по увеличению инкубационного периода вируса.

«У нас есть вирусологи, которые с миром общаются и никакого увеличения срока не существует. Тем более, подавляющее большинство больных излечиваются. Есть единицы в других странах: по 1-2 умирают. Это люди пожилого возраста ... Непосредственно в Китае больше умерло», – сказал он.

При этом секретарь СНБО отметил, что в Украине от гриппа умерло уже 12 человек.

Ранее Reuters писал со ссылкой на заявление властей китайской провинции Хубэй, что инкубационный период коронавируса может длиться дольше 14 дней.

Так, в субботу распространили информацию о 70-летнем жителе, у которого симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 февраля в мире от нового типа коронавируса COVID-19 выздоровело 20 978 человек. В то же время жертвами COVID-19 стали уже 2 360 пациентов, а случаев заболевания – 77 661.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.