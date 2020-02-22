Эпидемиологи в "Новых Санжарах" собрали материал на коронавирус у эвакуированных из Уханя (фото)

Эвакуированные из города Ухань в течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Эпидемиологи собрали биологический материал на коронавирус у эвакуированных из Уханя граждан, которые в настоящее время находятся на обсервации в медцентре МВД на Полтавщине.

Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Махов.

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«На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии», – говорится в сообщении.

Анализы будут проверять в киевской лаборатории.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

В 19:50 колонна из семи автобусов с эвакуированными въехала на территорию санатория. Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец.

Эвакуированные из города Ухань в течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированное.