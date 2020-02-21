Эвакуированным из Китая гражданам проведут контрольные тесты на коронавирус - Зеленский

Президент Украины пожелал украинцам крепкого иммунитета от "вируса ненависти".

Эвакуированным накануне из китайского Уханя гражданам проведут контрольные тесты на коронавирус, их результаты станут известны в ближайшее время.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в пятницу вечером.

"Мы подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию граждан из Китая. Это будет двухнедельный срок усиленного медицинского наблюдения", - сказал глава государства.

По его словам, все эвакуированные и медицинский персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты и находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

"В настоящее время никто не имеет симптомов ОРВИ, в том числе повышенной температуры. Сегодня будут проведены контрольные тесты на наличие признаков вируса. Результаты тестов будут сообщены в ближайшее время. Ситуация стабильная и контролируемая", - заявил Зеленский.

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Кроме того, он призвал украинцев не поддаваться больше панике и не верить фейкам, чтобы не подхватить «вирус ненависти».

"Дорогие украинцы, следующие две недели мы должны с честью пройти это испытание на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти. Его симптомы сразу заметны: в какой-то момент ты забываешь, что ты - человек, а рядом с тобой находятся такие же люди. Я желаю всем нам крепкого иммунитета от этого вируса, и от всех других", добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

В 19:50 колонна из семи автобусов с эвакуированными въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец.

Эвакуированные из города Ухань в течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированное.