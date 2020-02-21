"Мне стыдно": в Минздраве прокомментировали происходящее из-за ситуации с коронавирусом

Он подчеркивает, что вокруг этого вопроса происходит ряд провокаций.

Заместителю министра здравоохранения Дмитрию Ковалю стыдно за то, что происходит вокруг ситуации с коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Говоря о «обстоятельствах, в которых находятся сейчас люди», представитель министерства отметил: «Мне стыдно за то, что так происходило. Я понимаю, что это происходило не без участия посторонних лиц. Потому что мы имеем, например, фейковые обращения якобы от Министерства здравоохранения и рассылку писем с распространением ложной информации, мы имеем забрасывание камнями, мы имеем другие провокации, которые сейчас происходят, постепенно появляются в информационном пространстве».

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Коваль отметил, что Украина находится в состоянии гибридной войны и призвал учитывать эту составляющую.

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители 20 февраля протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человека, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета 22-члена экипажа и сопроводительный медперсонал, а также 72 пассажира.

В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали камни в автобус. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего приехало семь автобусов.

Полиция открыла два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей в Новых Санжарах. По данным МВД, за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.

Также министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила об искусственности распространения паники в обществе в связи с эвакуацией украицев из Китая. Она отметила, что 20 февраля якобы от имени Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья был распространен «фейк» о том, что в Украине якобы выявлены случаи заражения новым коронавирусом.