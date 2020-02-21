В "Укрзализныце" прокомментировали информацию о снятой с поезда на границе с РФ китаянке с подозрением на коронавирус

Санитарные мероприятия по поезду Киев - Москва, с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, будут обеспечены, уверили в Укрзализныце.

В "Укрзализныце" подтвердили информацию о том, что с поезда №6 "Киев - Москва" сняли гражданку Китая из-за обнаруженных у нее симптомов респираторного заболевания.

Как сообщили в пресс-центре АО «Укрзализныця», пассажирка - гражданка Китая - с симптомами респираторного заболевания выявлена во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ).

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Санитарные мероприятия по поезда №6 Киев - Москва, с которого сняли гражданку Китая с подозрением на коронавирус, будут обеспечены.

«С целью исключения подозрения на коронавирус вагон поезда, в котором путешествовала китаянка, было отцеплен на станции Брянск. Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения - город Москва», - говорится в сообщении.

Укрзализныця в координации с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне.

«Дальнейшие действия по процедуре возврата поезда в Украину определяются. Санитарные мероприятия будут обеспечены как в отношении бригады, так и в отношении подвижного состава поезда», - говорится в сообщении.