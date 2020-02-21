В случае необходимости в Украине могут построить модульный госпиталь для лечения ранее неизвестных инфекционных болезней - Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что уже встречался с частным строителем, который строит модульный госпиталь для армии.

В Украине в случае необходимости могут построить модульный госпиталь для лечения ранее неизвестных инфекционных болезней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на внеочередной сессии Полтавского облсовета, которая рассматривает вопрос о ситуации по размещению в медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» граждан, эвакуированных из г. Ухань (КНР), заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«В Украине будет строиться госпиталь для лечения неизвестных инфекций. Как коронавирус и другие. Строительство такого госпиталя - это вопрос времени. Вот в Китае за 6 суток госпиталь построили. У нас есть похожая возможность развернуть модульный госпиталь. Я уже встречался с частным строителем, который строит модульный госпиталь для армии. Он готов сотрудничать. Мы можем развернуть мобильный госпиталь ГСЧС. Все эти вопросы изучаются, и в случае необходимости мы это сделаем», - заявил Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители 20 февраля протестовали против прибытия в медицинский центр Нацгвардии, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета находились 22 члена экипажа и сопровождающий медперсонал, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

Вечером семь автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо людей в Новых Санжарах въехали на территорию санатория.

Протестующие бросали камни в автобусы. В одном из них разбили стекло.

Полиция открыла два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей в Новых Санжарах. По данным МВД, за медицинской помощью обратились 9 полицейских и один гражданский.

Также вчера вечером министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что 14 дней будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными из Китая гражданами.