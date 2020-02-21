Медики рассказали, кому нельзя есть гречневую кашу

Также важно готовить кашу правильно.

Хотя гречневая каша — во многом полезный продукт, она противопоказана к употреблению некоторым людям. По словам медиков, злоупотребление ею чревато некоторыми проблемами со здоровьем.

Гречка — диетический продукт, поскольку помогает утолить голод и способствует потере лишних килограммов, пишет Ukrhealth.

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Кроме того, в каше много витаминов, но если ее употреблять слишком часто или в больших количествах, возникают риски для здоровья.

В гречке много крахмала и белка, что чревато развитием аллергии, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта. В связи с этим от этой крупы лучше отказаться людям, страдающим от проблем с пищеварением.

Важно готовить кашу правильно. Желательно не варить ее, а залить кипятком и оставить на ночь. В таком случае гречка потеряет много вредных веществ. Отказаться от продукта лучше беременным и тем, кто сталкивается с повышенным артериальным давлением.

Ранее немецкие ученые выяснили, что максимально сытный завтрак позволяет наилучшим образом снизить вес и избежать ожирения.