Японская диета: как сбросить 8 кг за две недели
Японская диета считается одной из самых популярных. Причин этому несколько: во-первых, обещания потерять до 8 кг за две недели, во-вторых, доступность продуктов во время этой диеты.
УНИАН расскажет вам о плюсах и минусах японской диеты, ее продолжительности, меню на ее период, отзывах об этой диете.
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Коротко о японской диете
Продолжительность японской диеты: 14 дней
На сколько можно похудеть за период диеты: до 8 кг
Обязательное условие японской диеты: никакого сахара, муки, соли и, конечно же, алкоголя
Из чего состоит рацион во время диеты: из белковой и растительной пищи, кофе
Кому противопоказана японская диета
- Беременным
- Кормящим мамам
- Людям, у которых есть проблемы со здоровьем (гастрит, язва, заболевания печени и почек, сердца)
Важно! Диетологи не советуют придерживаться этой диеты дольше, чем 14 дней. Повторять ее можно раз в пару лет
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Японская диета: меню на каждый день
1-й день
Завтрак - черный кофе без сахара
Обед - 2 яйца вкрутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока
Ужин - рыба жареная или вареная
2-й день
Завтрак - черный кофе без сахара
Обед - рыба жареная или вареная, салат из овощей, капусты с растительным маслом
Ужин - 100 г вареной говядины, стакан кефира
3-й день
Завтрак - черный кофе без сахара
Обед - 1 большой жареный кабачок либо же баклажан в растительном масле
Ужин - 2 яйца вкрутую, 200 граммов вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом
4-й день
Завтрак - черный кофе без сахара
Обед - 3 большие вареные моркови с растительным маслом, 15 граммов твердого сыра, жареная рыба
Ужин - фрукты
5-й день
Завтрак - 1 сырая морковь с соком лимона
Обед - рыба жареная или вареная, стакан томатного сока
Ужин - фрукты
6-й день
Завтрак - черный кофе без сахара
Обед - вареная курица, салат из свежей капусты или моркови
Ужин - 2 яйца вкрутую, небольшая свежая морковь
7-й день
Завтрак - черный кофе без сахара
Обед - 200 г вареной говядины, фрукты
Ужин - 2 яйца вкрутую, 200 г вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом
8-й день
Завтрак - черный кофе без сахара
Обед - вареная курица, салат из свежей капусты или моркови
Ужин - 2 яйца вкрутую, одна небольшая сырая морковь
9-й день
Завтрак - сырая морковь с соком лимона
Обед - рыба жареная или вареная, стакан томатного сока
Ужин - фрукты
10-й день
Завтрак - черный кофе без сахара
Обед - 1 сырое яйцо, 2 больших вареных моркови с растительным маслом, 15 г твердого сыра
Ужин - фрукты
11-й день
Завтрак - черный кофе без сахара
Обед - 1 большой жареный кабачок или баклажан в растительном масле
Ужин - 2 яйца вкрутую, 200 г вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом
12-й день
Завтрак - черный кофе без сахара
Обед - рыба жареная или вареная, салат из овощей, капуста с растительным маслом
Ужин - 100 г вареной говядины, стакан кефира
13-й день
Завтрак - черный кофе без сахара
Обед - 2 яйца вкрутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока
Ужин - рыба жареная или вареная
14-й день
Завтрак – черный кофе без сахара
Обед – отварная или жареная рыба (200 г), салат из свежей капусты с оливковым маслом
Ужин – вареная говядина (200 г) и стакан кефира.
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