Японская диета: как сбросить 8 кг за две недели

Одной из самых популярных нынче в интернете диет является японская.

Японская диета считается одной из самых популярных. Причин этому несколько: во-первых, обещания потерять до 8 кг за две недели, во-вторых, доступность продуктов во время этой диеты.

УНИАН расскажет вам о плюсах и минусах японской диеты, ее продолжительности, меню на ее период, отзывах об этой диете.

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Коротко о японской диете

Продолжительность японской диеты: 14 дней

На сколько можно похудеть за период диеты: до 8 кг

Обязательное условие японской диеты: никакого сахара, муки, соли и, конечно же, алкоголя

Из чего состоит рацион во время диеты: из белковой и растительной пищи, кофе

Кому противопоказана японская диета

Беременным

Кормящим мамам

Людям, у которых есть проблемы со здоровьем (гастрит, язва, заболевания печени и почек, сердца)

Важно! Диетологи не советуют придерживаться этой диеты дольше, чем 14 дней. Повторять ее можно раз в пару лет

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Японская диета: меню на каждый день

1-й день

Завтрак - черный кофе без сахара

Обед - 2 яйца вкрутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока

Ужин - рыба жареная или вареная

2-й день

Завтрак - черный кофе без сахара

Обед - рыба жареная или вареная, салат из овощей, капусты с растительным маслом

Ужин - 100 г вареной говядины, стакан кефира

3-й день

Завтрак - черный кофе без сахара

Обед - 1 большой жареный кабачок либо же баклажан в растительном масле

Ужин - 2 яйца вкрутую, 200 граммов вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом

4-й день

Завтрак - черный кофе без сахара

Обед - 3 большие вареные моркови с растительным маслом, 15 граммов твердого сыра, жареная рыба

Ужин - фрукты

5-й день

Завтрак - 1 сырая морковь с соком лимона

Обед - рыба жареная или вареная, стакан томатного сока

Ужин - фрукты

6-й день

Завтрак - черный кофе без сахара

Обед - вареная курица, салат из свежей капусты или моркови

Ужин - 2 яйца вкрутую, небольшая свежая морковь

7-й день

Завтрак - черный кофе без сахара

Обед - 200 г вареной говядины, фрукты

Ужин - 2 яйца вкрутую, 200 г вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом

8-й день

Завтрак - черный кофе без сахара

Обед - вареная курица, салат из свежей капусты или моркови

Ужин - 2 яйца вкрутую, одна небольшая сырая морковь

9-й день

Завтрак - сырая морковь с соком лимона

Обед - рыба жареная или вареная, стакан томатного сока

Ужин - фрукты

10-й день

Завтрак - черный кофе без сахара

Обед - 1 сырое яйцо, 2 больших вареных моркови с растительным маслом, 15 г твердого сыра

Ужин - фрукты

11-й день

Завтрак - черный кофе без сахара

Обед - 1 большой жареный кабачок или баклажан в растительном масле

Ужин - 2 яйца вкрутую, 200 г вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом

12-й день

Завтрак - черный кофе без сахара

Обед - рыба жареная или вареная, салат из овощей, капуста с растительным маслом

Ужин - 100 г вареной говядины, стакан кефира

13-й день

Завтрак - черный кофе без сахара

Обед - 2 яйца вкрутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока

Ужин - рыба жареная или вареная

14-й день

Завтрак – черный кофе без сахара

Обед – отварная или жареная рыба (200 г), салат из свежей капусты с оливковым маслом

Ужин – вареная говядина (200 г) и стакан кефира.

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