Зеленский пообещал украинке с собакой в Ухане "найти способ, чтобы ее вернуть" (видео)

При этом Зинченко добавила, что сам президент подбодрил ее и пообещал помочь.

Президент Владимир Зеленский пообещал украинке Анастасии Зинченко, которую не пустили на борт самолета украинского спецрейса в Ухане из-за собаки, что найдет способ, как ее вернуть.

Об этом сообщила в Instagram сама девушка.

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«Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Я только что об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути, я просто недавно узнал про эту проблему ... но мы найдем способ, чтобы вас вернуть», – цитирует слова Зеленского украинке.

При этом Зинченко добавила, что сам президент подбодрил ее и пообещал помочь.

Как сообщал УНИАН, посольство Украины запретило украинке забрать с собой собаку во время эвакуации их китайского города Ухань, несмотря на то, что она собрала все необходимые документы, которые там ранее требовали. О чем девушка сообщила на днях в Instagram.

Также девушка добавила, что из-за коронавируса Ухань сейчас закрыта для свободного передвижения граждан, специальные пропуска требуются и для того, чтобы выйти из дому, и чтоб зайти в магазин. "Нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе", - написала Зинченко.