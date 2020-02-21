Гончарук заявил, что уверен в санитарно-эпидемиологической безопасности в Новых Санжарах

Премьер-министр также добавил, что все задействованные службы сработали хорошо.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не имеет никаких сомнений относительно санитарно-эпидемиологической безопасности в Новых Санжарах.

По его словам, для эвакуации готовились три основные локации, передает РБК-Украина.

"У нас нет никаких сомнений относительно безопасности санитарно-эпидемиологической на территории. С самого начала эта операция, это мероприятие было нормальним и правильно спланированным, мы рассматривали много локаций. В конце концов остановились на трех основных и их готовили", - сказал премьер-министр.

Читайте такжеСкалецкая заявила, что присоединится к эвакуированным из Китая людям на время обсервации

Он также добавил, что все задействованные службы сработали хорошо. Протестующие будут привлечены к ответственности.

"Сейчас заканчиваются последние организационные меры для того, чтобы люди могли разместиться. Все службы, которые были задействованы, сработали хорошо. К сожалению, не обошлось без сложностей, без манипуляций. Люди, которые действовали противоправно, били стекла, должны быть привлечены к ответственности. Мы проследим за тем, чтобы в данном случае каждым действиям была дана правильная необходима квалификация", - сказал Гончарук.

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители с утра протестуют против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета - 22 члена экипажа и сопровождающего медперсонала, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

Читайте такжеБеспорядки в Новых Санжарах: открыто два уголовных производства (фоторепортаж)

В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо протестующих людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего прибыло семь автобусов.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах получили тяжелые ранения более 10 полицейских.