"Виновата бюрократия": в посольстве объяснили, почему не эвакуировали из Уханя украинку с собакой

Любимца Анастасии Зинченко, отмечают в посольстве, не пропустили на борт спецрейсу именно представители китайской власти.

Посольство Украины в Китае заявило, что продолжит поддерживать контакт с украинкой Анастасией Зинченко, которая не смогла эвакуироваться из китайского Уханя из-за собаки.

Об этом говорится в сообщении посольства.

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Украинские дипломаты отметили, что домашнего любимца Зинченко не пропустили на борт спецрейса именно представители китайской власти.

В ведомстве отмечают, что несколько раз обращались в госорганы Китая и просили предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой.

"Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями, китайские власти не предоставили согласия на эвакуацию домашнего животного госпожи Анастасии. Основание – отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу", – говорится в сообщении.

Анастасии Зинченко было предложено эвакуироваться самой, однако она отказалась проходить эвакуацию без своей собаки. Она также отказалась оставить любимца в спецотеле для животных.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других стран (45 граждан Украины, желающих эвакуироваться, и 27 иностранных граждан). В 19:50 их доставили в Новые Санжары на Полтавщине.