Фейк о "выявлении в Украине коронавируса" разослали с иностранного почтового сервиса – СБУ

По данным СБУ, письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя.

Служба безопасности Украины принимает неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени Министерства здравоохранения писем с фейковой информацией относительно якобы выявления в Украине вируса COVID-19.

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Об этом спецслужба информирует в Facebook.

«Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя», - отмечается в сообщении.

Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что сегодня утром якобы от имени Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья был распространен «фейк» о том, что в Украине якобы обнаружены случаи заражения новым коронавирусом.

Скалецкая считает, что распространение паники и «фейков» о якобы обнаружении в Украине инфицированных новым коронавирусом людей имеет признак спланированной информационной атаки против Минздрава и обратилась по этому поводу в СБУ.