В Новых Санжарах начались стычки: полиция оттесняет митингующих с дороги

Митингующих оттеснили с главной дороги на боковую.

В 18:35 полиция начала оттеснять митингующих в Новых Санжарах и освобождать дорогу для проезда транспорта.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, жители Новых Санжар пытаются сопротивляться, но полицейских больше. Начались стычки.

Тем временем оттеснили митингующих с главной дороги на боковую. Дорогу в санаторий правоохранители освободили. Наиболее активных противников действиям правоохранителей, полицейские задержали. Жители Новых Санжар кричат: "Позор!"

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова.

По данным Минздрава, на борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Из Харькова эвакуированных людей доставляют в медицинский центр «Новые Санжары» на Полтавщине. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных.

На место вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства.