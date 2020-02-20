В Нацгвардии рассказали, в каких условиях будут жить эвакуированные из Китая украинцы

Номера в медицинском центре снабжены отдельными санузлами, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером и осветительными приборами.

Медицинский центр Национальной гвардии «Новые Санжары» готов обеспечить карантинные мероприятия для граждан, вернувшихся из Китая.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру.

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Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить строгий режим санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

«Медицинский центр имеет 200 койко-мест. Номера снабжены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. Санузел находится в каждой комнате», - сообщили в НГУ.

Также в Нацгвардии отметили, что сам центр находится на отдельной территории, которая удалена от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. «Поэтому эвакуированные граждане, которым нужно будет пройти период обсервации, не будут никоим образом пересекаться с местными жителями», - подчеркнули в Нацгвардии.

Территория учреждения охраняется и осуществляется, установлен пропускной режим.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова.

По данным Минздрава, на борту самолета находились 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, заблокировав дорогу межрегионального значения.